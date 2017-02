Von der Leyen drückt bei Sicherheitsausgaben aufs Tempo

Zum Auftakt der Münchener Sicherheitskonferenz hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine beschleunigte Erhöhung der Etats für Verteidigung und innere Sicherheit gefordert. "Und deswegen ist mein Werben auch, dass wir uns nicht ins alte Silo-Denken wieder flüchten. Sondern dass wir gerade auch bei der Investition in diese Themen wissen, dass heute, nach vorne gedacht, Deutschland mehr investieren muss - in innere und äußere Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Paket, das gehört zusammen. Bei allen drei Themen bleibt Deutschland noch unter seinen Möglichkeiten, das ist richtig." Zu einer gerechten Lastenverteilung der Nato-Mitgliedsstaaten zähle neben dem Geld auch die Einhaltung gemeinsamer Werte und Prinzipien, betonte die Ministerin in einer Rede. Die Nato-Staaten müssten ihr Interesse an einem verlässlichen Miteinander mit Russland gemeinsam angehen und dürften nicht bilateral über die Köpfe von Partnern hinweg verhandeln. Bis Sonntag findet in München die 53. Sicherheitskonferenz statt. Hochrangige Entscheidungsträger aus aller Welt haben sich für die Tagung im Hotel Bayerischer Hof angekündigt. Dort wollen sie über sicherheitspolitische Themen, wie die Flüchtlingskrise, den Krieg in Syrien und den internationalen Terrorismus diskutieren.