Die Asche- und Rauchwolke die über dem Vulkan Sabancaya in Peru am Montag aufstieg, war mehrere Tausend Meter hoch. Für die Bewohner der Umgebung riefen die Behörden einen sogenannten Aschealarm aus. Der Sabancaya gilt als einer der aktivsten Vulkan in dem südamerikanischen Land. Sein Name bedeutet übersetzt "Feuerzunge". Vor heftigen Ausbrüchen zwischen 1980 und 1990 war er für etwa 200 Jahre ruhig geblieben. In diesem Jahr hatte es hier im November und Dezember bereits mehrere Ausbrüche gegeben. Auch der Vulkan Ubinas, ebenfalls im Süden Perus gelegen und rund 100 Kilometer entfernt, war in diesem Jahr erneut ausgebrochen.