Es ging nicht mehr viel, am Montag auf dem Internationalen Flughafen von San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica. Eine dunkle Aschewolke hing über dem Flughafen, die meisten Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Zahlreiche Touristen konnten das Land nicht verlassen. Es bildeten sich lange Schlangen. Nach Angaben von lokalen Medien mussten acht internationale Flüge gestrichen werden. Zuvor war der Vulkan Turrialba ausgebrochen und hatte eine mehrere Kilometer hohe Wolke aus Asche und Gasen in die Luft geblasen. Die Asche legte sich auch auf die Start- und Landebahnen des Flughafens. Es gab Befürchtungen, dass auch die Triebwerke der Flugzeuge beschädigt werden könnten. "Jetzt haben sie uns gesagt, dass wir versuchen sollen, morgen oder in der nächsten Woche einen Flug zu bekommen. Wir sollen es versuchen." Währenddessen waren die Mitarbeiter des Flughafens damit beschädigt, die Folgen des Vulkanausbruchs zu beseitigen. Seit Anfang Mai hatte es mehrere Ausbrüche des Turrialba gegeben. In den vergangenen Wochen hatte die Vulkanasche verschiedene Städte des Landes bedeckt. Der Turrialba ist der zweithöchste Vulkan Costa Ricas und seit dem Jahr 2006 wieder aktiv.