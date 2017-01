Volkswagen bekommt es bei Schadensersatzforderungen in der Abgasaffäre mit einer neuen Argumentation von Klägern zu tun. Dabei wird angeführt, dass die Betriebserlaubnis für einen Wagen durch den Einbau einer verbotenen Abschalteinrichtung erloschen sei und der Wagen nie hätte in Verkehr gebracht werden dürften. Beim Landgericht Braunschweig reichte eine auf Verbraucherschutzklagen spezialisierte Kanzlei am Dienstag die erste Musterklage gegen den Wolfsburger Konzern ein. Der Musterkläger verlangt darin die Rücknahme seines Fahrzeugs und will den vollen Preis erstattet haben. Jan-Eike Andresen, Mitgründer von Myright.de O-TON JAN-EIKE ANDRESEN, MITGRÜNDER DES VERBRAUCHERSCHUTZPORTALS MYRIGHT.DE "Jeder Betroffene ist im wahrsten Sinne des Wortes hier von VW über das Ohr gehauen worden. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum die Leute ihr Auto behalten sollen müssen." Die Typengenehmigung würden auch durch die Reparatur der Fahrzeuge nicht wieder gültig, so die Anwälte. Sollten die Braunschweiger Richter der Argumentation folgen, könnten sich weitere Kläger anschließen. Auf diesem Weg könnte VW zur Entschädigung einer größeren Zahl von Kunden gezwungen werden. Damit wäre eine Art Sammelklage erreicht, die es in Verbraucherschutzfragen nach deutschem Recht bisher nicht gibt.