Wagenknecht und Bartsch als Linken-Fraktionsvorsitzende bestätigt

Die Bundestagsfraktion der Linkspartei wird auch in der neuen Legislaturperiode von der Doppelspitze Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch geleitet. Wagenknecht wurde am Dienstagabend bei der Klausursitzung der neuen Bundestagsfraktion in Potsdam mit 75,4 Prozent der Stimmen gewählt, Bartsch mit 80 Prozent, teilte ein Fraktionssprecher mit. Gegenkandidaten gab es nicht. Der Wahl war ein heftiger Machtkampf mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger vorausgegangen, die auch Fraktionsmitglieder sind. Beide wollten ein Erstrederecht im Bundestagsplenum erhalten und im Fraktionsvorstand mit eigenem Stimmrecht anders als bisher mitentscheiden können. Daraufhin warf Wagenknecht den Parteivorsitzenden unfaires Verhalten vor und drohte mit ihrem Rückzug, sollten die Anträge durchkommen. Nach stundenlangen Debatten einigte sich die Fraktion darauf, den beiden Parteivorsitzenden ein herausragendes Rederecht zuzugestehen. Allerdings haben im Konfliktfall nach wie vor die Fraktionsvorsitzenden das Recht, in Bundestagsdebatten als erste für die Linke das Wort zu beanspruchen. Nicht durchsetzen konnten sich Kipping und Riexinger mit der Forderung nach einem Stimmrecht im Fraktionsvorstand. Der Machtkampf auf der Klausur bildete den Höhepunkt eines Streits, der nach der Bundestagswahl ausgebrochen war. Dabei geht es hauptsächlich darum, wie die Partei mit Flüchtlingen umgehen will. Wagenknecht hatte bemängelt, dass das Thema zu lange ausgeklammert worden sei.