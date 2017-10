Wahlkampfendspurt in Niedersachsen

Endspurt im Landtagswahlkampf der CDU in Niedersachsen. Am Donnerstagabend war Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Vechta gekommen, um den CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann im Wahlkampf zu unterstützen. Das Rennen um die Macht in Hannover wird knapp, so viel kann man jetzt schon sagen. Wenige Tage vor der Wahl liegt die CDU nach einer Umfrage des ZDF knapp hinter der SPD. Althusmann versucht mit dem Szenario einer rot-rot-grünen Landesregierung die Wähler zu mobilisieren: "Wird dieses Land Niedersachsen von einer rot-rot-grünen Koalition am Ende regiert oder eine bürgerliche Mehrheit. Eine klare Richtungsentscheidung für unser Land und ich möchte dass es in Niedersachsen vorangeht. Deshalb müssen wir alles tun dafür, dass jetzt Rot-Rot-Grün in unserem Bundesland verhindert wird und keine Chance hat." Merkel warnte vor einer Blockade im Bundesrat, falls es in Niedersachen ein rot-rot-grünes Bündnis geben sollte. Schon jetzt habe die rot-grüne Regierung in Niedersachsen eine Reihe von Projekten der großen Koalition ausgebremst. Dazu gehöre die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. "Und deshalb werben Sie jede und jeder noch ein Paar Stimmen. Es kommt am Sonntag, ich sag's im Voraus, auf jede Stimme an. Und deshalb beide Stimmen für die CDU, damit Bernd Althusmann Ministerpräsident dieses Landes ist und damit Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen so stark wieder wird wie es sein kann." Den Umfragen zufolge hätte die amtierende Koalition von SPD und Grünen in Niedersachsen keine parlamentarische Mehrheit mehr. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD hatte ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen. Allerdings hätte auch Rot-Rot-Grün nach den aktuellen Umfragen keine Mehrheit. Rein rechnerisch würde es für eine große Koalition aus SPD und CDU, für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP reichen.