Waldbrände in Frankreich und Portugal wüten weiter

Dicke schwarze Rauchwolken steigen auf, in der Nähe der Gemeinde Bormes-les-Mimosas an der französischen Mittelmeerküste. Wegen der verheerenden Waldbrände in Südfrankreich mussten in der Nacht zum Mittwoch rund 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch diese Frau musste sich in Sicherheit bringen. "Wir haben schnell unsere Sachen gepackt, das Haus abgeschlossen und dann sind wir gegangen. Wir hatten Angst um unser Haus. Jetzt haben wir erfahren, dass es offenbar nicht beschädigt wurde. Immerhin." Auch viele Camper in der Touristenregion mussten in sichere Gebieten fliehen. In Frankreich wüten derzeit mehrere schwere Waldbrände, unter anderem auch in der Region rund um den berühmten Badeort Saint-Tropez. Die Lage sei schwierig, sagt dieser Behördenvertreter. Frankreich habe genug mit sich selbst zu tun und könne nicht auch noch in anderen Ländern bei der Brandbekämpfung helfen. "Es ist eine Katastrophe für diese Region. Wir haben zu wenig Löschflugzeuge und Hubschrauber. Und ich habe mit dem Präsidenten der Republik gesprochen. Er soll dafür sorgen, dass die anderen südeuropäischen Ländern sich ihre Löschflugzeuge selbst besorgen." Auch in Portugal kämpfte die Feuerwehr gleich gegen mehrere Waldbrände. Die Flammen breiteten sich zuletzt bedrohlich aus. Die brütende Hitze und der Wind fachten das Feuer immer wieder an. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden, zahlreiche Häuser brannten ab.