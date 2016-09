Mehrere Waldbrände halten landesweit Feuerwehrleute in Portugal in Atem. Allein in der Nähe der Stadt Vila Real im Norden des Landes zerstörten Flammen binnen zwei Tagen mindestens 15.000 Hektar Land. Feuer bedrohten hier mehrere Siedlungen. Den Brandbekämpfern gelang es allerdings, die Flammen von Häusern fernzuhalten. Die anhaltende Hitze erschwert die Bekämpfung der Brände. Im Sommer sind Feuer in Portugal keine Seltenheit: 2003 hatte das Land mit den bisher schlimmsten Bränden zu kämpfen. 10 Prozent der Landesfläche wurden damals zerstört, 19 Menschen kamen ums Leben.