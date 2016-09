Die Türkei erlaubt Bundestagsabgeordneten wieder Besuche bei den deutschen Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte am Donnerstag in Ankara, Deutschland habe die geforderten Bedingungen für den Besuch erfüllt. Details nannte er nicht. Die Ankündigung sorgte für Erleichterung bei den Bundestagsabgeordneten. SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold sagte am Donnerstag, die nächste Reise sei vom 4. bis 6. Oktober geplant. "Es ist natürlich gut, dass jetzt offensichtlich wieder Alltag, Normalität zwischen der Türkei und Deutschland einzieht und dazu gehört natürlich auch, dass Abgeordnete in der Türkei die deutschen Soldaten besuchen können. Dazu gehört natürlich auch, dass wir in Ankara politische Gespräche führen, dass wir die Nato-Einrichtungen in der Türkei besuchen. Das ist Routine für uns und wenn es in Zukunft für die Türkei auch wieder Realität wird, kann ich das nur begrüßen." Auch die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, zeigte sich erleichtert. "Mit der Aufhebung des Besuchsverbotes geht eine schwierige Episode in den deutsch-türkischen Beziehungen zu Ende. Allerdings sind damit natürlich nicht alle strittigen Themen vom Tisch, wenn es beispielsweise um das Vorgehen gegen die kurdischen Gruppen geht oder auch um die Beschlagnahmung des Interviews mit der Deutschen Welle und Menschenrechte generell." Seit der Armenien-Resolution des Bundestages am 2. Juni hatte die Türkei deutschen Abgeordneten den Zugang zu den etwa 250 Bundeswehr-Soldaten verweigert. Die Bundesregierung hatte vorige Woche erklärt, die von der Türkei heftig kritisierte Resolution des Bundestages sei nicht rechtlich bindend.