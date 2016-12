Der alljährliche Good Riddance Tag am New Yorker Times Square. Dabei geht es um Sachen, die man noch in diesem Jahr loswerden will, vor 2017 also. Das Ungewollte wurde auf Zettel geschrieben und in einen Reißwolf geworfen. Krankheiten spielten eine Rolle sowie Befindlichkeiten. Viele wollten auch den als bitter empfundenen Präsidentschaftswahlkampf hinter sich lassen. O-Ton: "Ich hoffe auf einen anderen Präsidenten und dass der Brexit nicht stattfindet. Träumen ist ja wohl erlaubt." O-Ton: "Die Negativ-Schwingungen von 2016 werden geschreddert. Hoffentlich wird 2017 besser und solidarischer." Die Organisatoren haben die Idee nach eigenen Angaben aus der lateinamerikanischen Tradition übernommen, nach der zum Jahresbeginn Objekte verbrannt werden, mit denen schlechte Erinnerungen verbunden sind. Die sollen auch bei ihnen allen hier weg, um das neue Jahr dann positiv zu beginnen.