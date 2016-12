Drei Tage nach dem Anschlag in Berlin hat der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am Mittwoch wieder geöffnet. Die Stimmung ist allerdings gedämpft. Viele Betreiber haben das Attentat selbst miterlebt, wie Axel Kaiser. Seine Berliner Weihnachtsterasse ist nur wenige Meter vom Anschlagsort entfernt. Von dort aus sah er am Montag, wie der Lkw in den Glühweinstand einer Freundin raste. "Und dann war da natürlich nur noch ein Trümmerhaufen und ich habe ihren Namen geschrien, wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass sie frei hatte, dass nur eine Mitarbeiterin da war. Und diese Mitarbeiterin haben wir irgendwie da rausgezogen aus diesen Trümmern. Wir haben gar nicht realisiert, dass das ein Anschlag war. Ich habe gedacht, der Lkw wäre da rückwärts reingefahren oder irgend so. Und dann hörte ich von weitem Schreie. Dann schrie einer da 'Hier sind Tote!' und dann dachte ich mir: Moment, bevor hier eine Panik ausbricht - ich bin ja verantwortlich für meine Mitarbeiter und für meine Gäste - dann bin ich wieder zurückgelaufen und habe gesagt 'So, die Weihnachtsfeier ist vorbei." Die mehr als 100 Gäste haben den Stand ohne Panik verlassen. Den inzwischen eingetroffenen Polizisten und Sanitätern bot Kaiser die beheizte Terasse zur Versorgung der Verletzten an. "Da bemerkten wir natürlich die Leute, die uns entgegenkamen. Die waren wie apathisch. Dann haben die Sanitäter die alle hier hoch in meine Weihnachtsbude geschickt. Mein Personal ist Gott sei Dank geblieben. Und wir haben die dann einfach versorgt mit dem Nötigsten, was man tun kann." Kaiser spürt viel Wut und Trauer bei seinen Kollegen und den Besuchern. Von Angst aber spricht hier keiner. "Das ist auch keine Berliner Eigenschaft. Das ist es auch nicht. Wissen Sie, das liegt vielleicht an der Geschichte des Berliners. Der hat natürlich viel erlebt. Wir denken da an '45. Da war das natürlich hier - kann man sich vorstellen. Und dann hält der einen Moment inne, ist unendlich betroffen, ist unendlich traurig, am zweiten Tag vielleicht noch ein bisschen und dann ...so, und jetzt geht es nach vorne. Und das ist die Stimmung, die hier ist." Um 11 Uhr morgens öffneten die Betreiber wieder ihre Buden. Auf laute Partymusik und grelle Beleuchtung soll aus Pietätsgründen verzichtet werden. Der Platz wurde mit Betonelementen gesichert. Mittendrin erinnert ein Meer aus Blumen und Kerzen an die Opfer des Anschlags.