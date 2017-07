Weil lobt Einsatz der Rettungskräfte im Hochwasser

Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Ministerpräsident von Niedersachsen Stephan Weil (SPD): "Wir hatten jetzt in den letzten 24 Stunden, 36 Stunden, wirklich eine besorgniserregende Situation durch einen nicht enden wollenden, starken Regen. Derzeit, jetzt am frühen Nachmittag scheint sich die Situation zu entspannen. Das freut mich sehr. Wir hatten insbesondere, auch zum Beispiel eine Situation in Hildesheim, wo man ja schon ernste Bedenken haben musste. Und mein ganz herzlicher Dank gilt natürlich vor allem den Tausenden von Menschen, Feuerwehrleuten, Mitglieder von Rettungsorganisation, aber auch viele Privatperson, die jetzt wirklich Stunde um Stunde gearbeitet haben und dazu beigetragen haben, dass bis jetzt das Schlimmste zum Glück vermieden werden konnte."