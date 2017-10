Weil will's wieder wissen

Stephan Weil zieht wieder los im Straßenwahlkampf, hier dieser Tage während eines Volksfestes in Oldenburg. Klar, in Niedersachsen wird am 15. Oktober vorzeitig ein neuer Landtag gewählt, und der Amtsinhaber Weil von der SPD muss kämpfen, um wieder Ministerpräsident werden zu können. Weil versucht, mit sozialen Themen zu punkten und nicht allzusehr mit dem Bundestrend für die SPD in Verbindung gebracht zu werden: O-TON SPD-SPITZENKANDIDAT STEPHAN WEIL: "Also, wir stellen zum Beispiel das Thema gebührenfreie Bildung und zwar über alle Stufen hinweg in den Mittelpunkt. Da haben wir wirklich alle Chancen in Niedersachsen, das zu machen, nachdem wir den Haushalt saniert haben. Niedersachsen ist ein Flächenland, es geht viel um Themen im ländlichen Raum, zum Beispiel Ärztemangel im ländlichen Raum, aber auch die Situation der Krankenhäuser in diesem großen Land. Das sind alles sehr bürgernahe Themen." Dieser Ansatz von Stephan Weil scheint zumindest bei seinen Anhängern hier in Oldenburg gut anzukommen. O-TON PASSANT ANDREAS JÖSTENGMEYER "Ja ich habe damals schon festgestellt, dass er diese Politik, die gemacht wird, auch ehrlich ist. Weil wenn man alles andere hört, das nicht umgesetzt wird, aber bei Herrn Weil habe ich schon das Gefühl, dass das seit vier Jahren gut läuft." Stimmen zu verschenken hat Stephan Weil offenbar nicht. Derzeit sieht es nach einem knappen Rennen um die Spitzenposition zwischen SPD und CDU aus. Stephan Weil sagt, er wolle wie bisher Rot-Grün, lässt sich aber auch viele andere Optionen offen.