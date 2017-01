In den Hochwassergebieten im Süden von Thailand bleibt die Lage angespannt. Anhaltende Regenfälle haben viele Provinzen in eine Flusslandschaft verwandelt. Eine Besserung der Hochwasserlage ist nicht in Sicht, es regnet weiterhin. Mehr als 20 Menschen sind bei schweren Überschwemmungen bereits ums Leben gekommen. Mehr als eine Million Haushalte sind von den Fluten betroffen. Die Regenzeit dauert in Thailand meist von Juni bis Oktober. Das es in einem Januar so heftig regnet wie in diesem Jahr ist eher selten. "Das Wasser geht nur langsam zurück, weil es nicht fließt, sagt diese Frau. Es fließt langsamer als vorher, jetzt ist es wie ein großer Teich." Viele Provinzen im Süden des Landes sind mittlerweile vom Verkehr abgeschnitten. Auf kaputten und unterspülten Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Auch der wichtigste Flughafen im Süden Thailands wird nach Angaben der Behörden auf absehbare Zeit geschlossen bleiben.