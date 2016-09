Sie stand am Montagabend im Mittelpunkt: Renée Zellweger. In London feierte der Film "Bridget Jones´s Baby" Weltpremiere. Mit Zellweger in der Hauptrolle. Der dritte Teil der erfolgreichen Komödie um die chaotische Britin mit Liebeskummer und Gewichtsproblemen. Mit dabei Colin Firth und Patrick Dempsey. "Ich liebe diesen Charakter und die beteiligten Personen. Und ganz egoistisch: Ich wollte zurückkommen und wieder mit Colin und Patrick spielen." Im neuen Film spielt Zellweger Bridget, die im fortgeschrittenen Alter ein Kind erwartet. Die entscheidende Frage ist: Wer ist der Vater des ungeborenen Babys? Ihr Ex-Freund oder ihr Liebhaber. Das Chaos ist vorprogrammiert. Das Drehbuch schrieb wieder einmal Helen Fielding: "Ich denke, Bridget hat einen speziellen Hintergrund und sie ist eine sehr spezielle Person. Aber sie ist auch wie viele andere Menschen. Sie ist freundlich, sie ist warmherzig, sie hat Fehler, sie ist tapfer und sie ist anständig. Und was immer auch passiert, es ist wichtig auf das Wesentliche zu achten. Bei Bridget Jones geht es um den Unterschied, wie wir sind und wie wir auf andere Menschen wirken wollen." Zwölf Jahre lang mussten die Fans auf den dritten Teil von Bridget Jones warten. Auffällig ist, das die Hauptperson jetzt sehr viel dünner ist als in den anderen beiden Teilen. Die Deutschlandpremiere ist am 7. September in Berlin.