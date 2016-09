In Kirgisistan haben am Wochenende die Weltspiele der Nomaden begonnen. Bis zum 8. September wollen Athleten aus 40 Staaten ihr sportliches Können in 23 Disziplinen messen. Dazu zählen verschiedene Reitwettkämpfe, Bogenschießen und auch Ringkämpfe. Bereits zur Eröffnungsfeier am Yssykköl See hatten sich mehrere Tausend Zuschauer versammelt. Die ersten Weltspiele der Nomaden hatten 2014 ebenfalls im zentralasiatischen Kirgisistan stattgefunden.