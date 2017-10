Westwood: Punk in Paris

Das Modelabel von Vivienne Westwood rockte die Pariser Fashion Week mit ihrer bunten Show am Samstag in der französischen Hauptstadt. Bienvenu bei einem Defileé der Extraklasse. Und so sieht also Vivienne Westwoods und Andreas Kronthalers Vision für den Frühling und Sommer 2018 aus. Kreativdirektor Andreas Kronthaler, der übrigens auch Viviennes Ehemann ist, äußerte am Rande der Veranstaltung seine ganz persönlichen Einordnung der neuen Kollektion: "Ich habe es sehr genossen, das zu machen. Und kennen Sie dieses Gefühl, wenn sie etwas fertigbekommen, auch auf einer ganz persönlichen Ebene. Also es war wie eine kleine Reise und ich bin irgendwie angekommen." Die Kollektion wirkte farbenfroh, experimentell und voll Fantasie. Kronthaler sagte auch, dass sie ganz tief aus seinen eigenen Wurzeln entsprungen sei. Und er erzählte, dass Vivienne am Ende sogar beim Bemalen der Stoffe selbst mit Hand angelegt hätte. Westwood, die auch als die Mutter des Punk gilt, und ihr Partner der österreichische Designer Andreas Kronthaler arbeiten bereits seit über 25 Jahren zusammen.