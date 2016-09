Hoch hinaus, und das so schnell wie möglich, so lautete das Motto am Wochenende in ländlicher Umgebung hier im britischen Alcester. Vertikal in den Himmel ragende Pfähle galt es hinaufzuklettern, und das eigentlich nur so zum Spaß. Wobei, ernst nahmen die Teilnehmer diese Herausforderung schon, immerhin handelte es sich um die Weltmeisterschaft in dieser bisher nicht olympischen Disziplin über 25 Meter. Der Sport stammt aus den Holzfällerkreisen Nordamerikas und wurde inzwischen professionalisiert, die Favoriten achten bei Training, Ausrüstung und Ernährung auf die kleinsten Details. Organisator Terry Bennett, selbst früher Wettkämpfer, erklärte die Technik so. O-Ton: "Man muss so viel Gewicht wie möglich auf die Spikes verlagern, dann bohren sie sich tiefer ins Holz. Die Schlinge sollte am besten hoch gehalten werden, über den eigenen Schultern, damit der Körper schön gerade bleibt. Man hält sich nahe am Pfahl, schnelle Arme und Beine sind ebenfalls ein Muss." So etwas wie der Sieger der Herzen war George Tipping, der älteste Weltmeisterschaftsanwärter. Mit 83 Jahren war er sogar drei Jahre älter als der vom ihm bezwungene Baum. Seit vielen Jahren sammelt er mit seiner Kletterei Geld für ein Krebsprojekt, nachdem seine eigene Frau einer solchen Erkrankung erlag. O-Ton: "Ich habe Herausforderungen schon immer geliebt und diese nehme ich weiter an und komme hierher. Jedes Jahr sage ich: Ich bin jetzt im Ruhestand. Und dann bin ich immer wieder dabei. Das werde ich so lange machen wie es eben geht." Wahrhaftig gewonnen hat dann Tippings 19-jähriger Enkel Dan Whelan und damit einer der jüngsten Teilnehmer. Der Baumpfleger, der sich mit knapp zehn Sekunden im Finale durchsetzte, füllt die Fußstapfen seines Großvaters damit wohl würdig aus. Die nächsten derartigen Meisterschaften sollen in zwei Jahren stattfinden.