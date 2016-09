In Frankreich ist es am Rande von Demonstrationen wie hier in Paris zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Mindestens 13 Menschen wurden festgenommen, mehrere Personen darunter Polizisten, Journalisten und Protestierende wurden verletzt. Auch im französischen Nantes kam es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräfte und Demonstrationsteilnehmern. Die Gewerkschaften hatten zu den Protesten aufgerufen. Tausende demonstrierten gegen die Arbeitsmarkt-Reform. Die Gewerkschaften bemängeln, dass die Reform die Standards für den Arbeitnehmerschutz untergrabe, so wie die Fähigkeit der Gewerkschaften die Arbeitnehmer zu vertreten. Zu Hochzeiten gingen Hunderttausende auf die Straße, wie zum Beispiel im März dieses Jahres. Doch die Zahl der Demonstrierenden nimmt stetig ab. Auch deshalb haben die Gewerkschaftsführer angekündigt gegen die Reform gerichtlich vorgehen zu wollen.