Ein weiterer kleiner Erfolg des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Am Mittwoch war eine bereits verwendete Falcon 9 Rakete in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida erneut in Richtung All gestartet, um einen Satelliten in den Weltraum zu bringen. Kurz darauf kehrte die erste Stufe der Rakete zurück zur Erde und landete auf einer Plattform, die auf dem Atlantik schwimmt. Auch wenn man erstmal wenig von der Landung sieht, ist der Jubel des Teams deutlich zu hören. Nach Angaben der Firma war es bereits die 18. geglückte Rückkehr einer Rakete. Das Konzept des Geschäftsmanns Elon Musk sieht vor, durch die Wiederverwertung die Kosten für die Raumfahrt deutlich zu senken.