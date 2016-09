Wenn in den Weinbergen rund um das pfälzische Ruppertsberg viele fremde Sprachen erklingen ist Weinlese. In den schnurgeraden Reihen der Weinreben mit Blick auf den Kirchturm arbeiten Erntehelfer aus Rumänien, Polen, der Slowakei aber auch aus Deutschland. Die Ernte beginnt dieses Jahr wegen der vielen Sonne mit dem Spätburgunder. Der Jahrgang 2016 wird laut Winzerin Susanne Winterling vom Sekt- und Weingut Winterling in Niederkirchen etwas Besonderes. "Natürlich haben wir jetzt, bedingt auch durch das Wetter und den spät anlaufenden Sommer, ein bisschen mehr Säure im Spiel, was es aber auch total interessant und spannend machen. Es ist ein knackiger Weinjahrgang. Es ist ein Jahrgang, von dem es vielleicht auch gar nicht so viel gibt stellenweise, weil wirklich der falsche Mehltau teilweise Weinberge komplett zerstört hat", Die ehemalige pfälzische Weinkönigin betreibt gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Weingut einen ökologischen Weinanbau: Dabei ist die Auseinandersetzung mit Schädlingen meist besonders herausfordernd ist. Schädlinge können nicht beliebig mit einer chemischen Keule bekämpft werden. Es ist Geduld und viel Arbeit gefragt. "Die größte Herausforderung in diesem Jahr war eindeutig der Regen, weil diese Nässe, die begünstigt den Wachstum von dem falschen Mehltau, der nennt sich auch Peronospora, und gegen den haben wir eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Sommer, wo es ja wirklich viel, viel geregnet hat, gekämpft und haben immer vorausschauend gespritzt, haben geguckt, dass wir den eindämmen oder gar nicht erst hochkommen lassen", erklärt die Jung-Winzerin. "Und das hat durch den schönen August mit den tollen Sonnenstrahlen und dem warmen Wetter super funktioniert. Das heißt, heute sind wir beim Lesebeginn total glücklich, wie das hier aussieht." Doch wenn der Jahrgang gelingt, wird sich laut Winterling ein mühseliges Jahr auszahlen. Und wenn der Wein verkostet wird, ist der Winzerfamilie anzusehen, dass sich die Arbeit offenbar gelohnt hat.