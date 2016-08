Die Wörter mit "ß" klappen schon ganz gut. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin-Wannsee lernen Geflüchtete in kleinen Gruppen deutsch. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Integration. Doch ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen, wie Bärbel Jochum-Mann, wäre der Unterricht oft gar nicht möglich. "Wir haben die Kinderbetreuung, wir haben den Deutschunterricht, wir haben Aktivitäten außerhalb, Fußballtraining und so. Und eigentlich viele von denen, die anfangs da waren, sind auch immer noch dabei." Anfangs, das war für viele im Sommer vor einem Jahr. Als Hunderttausende Menschen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan und dem Irak nach Deutschland flüchteten. Am 31. August 2015 sprach die Bundeskanzlerin die mittlerweile berühmten Sätze aus. "Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden." Nach einem Jahr ist vieles aber noch nicht geschafft, sagt Petra Densborn, die Berlin-Brandenburg-Leiterin des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland. "Also es ist so, dass viele staatliche Angebote vorhanden sind und man versucht hat, sehr schnell Strukturen zu schaffen, aber die reichen noch lange nicht aus, um halt eben wirklich die Versorgung sicherzustellen mit Sprachkursen und ähnlichem. Und wir haben natürlich auch eine große Gruppe von Flüchtlingen zum Beispiel aus Afghanistan, die keinen Anspruch in dem Sinne auf die staatlichen Angebote haben, die aber genau so den Bedarf haben und die sind sehr auf die ehrenamtlichen Angebote angewiesen." Wie die von Reinhard Meißner. Ehrenamtlich betreut er in Berlin-Wannsee Kinder, während ihre Eltern deutsch lernen können. Meißner hält den freiwilligen Einsatz für unerlässlich. Staatliche Alternativen fehlen oft schlichtweg. "Bei den Flüchtlingen, Migranten, wie man es immer nennen möchte, in der Zeit bis sie irgendwo eine Anerkennung haben oder einen Erstaufnahmestatus haben, im Grund genommen passiert gar nichts mit den Flüchtlingen und die werden alleine gelassen. Und das ist etwas, was uns ärgert im Grund genommen. Das sehe ich so, da werden die Leute hier ins Land gelassen, was ich gut finde, dieses "Wir schaffen das". Aber irgendwo "Wir schaffen das" muss dann auch Konsequenzen haben. Und dazu sind wir jetzt auch da und machen die Arbeit gerne." Und das kommt bei den Geflüchteten selbst, zumindest in Berlin-Wannsee, auch an, sagt Eido Slo aus dem Irak. "Tag für Tag fühlen wir uns stärker von den Deutschen integriert und lernen mehr über ihre Sitten und Bräuche." Denn: Für Viele ist Integration vor allem mit Deutschen interagieren.