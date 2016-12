Im Kampf gegen den Ebola-Erreger sind die Wissenschaftler offenbar einen großen Schritt vorangekommen. Im letzten Jahr testeten sie einen neuen Impfstoff in Guinea - mit erstaunlichen Ergebnissen, sagt Marie-Paule Kieny von der Weltgesundheitsorganisation. MARIE-PAULE KIENY, WELTGESUNDHEITSORGANISATION: "Wir haben herausgefunden, dass es unter den geimpften Menschen keinen einzigen Fall von Ebola gab. Gleichzeitig hatten wir 23 Ebola-Fälle in der Gruppe, die nicht geimpft wurde. Wenn man die null Fälle mit den 23 Fällen ins Verhältnis setzt bedeutet das, dass der Impfstoff zu 100 Prozent effizient ist." Der Impfstoff ist der erste, für den eine Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist. Er schützt allerdings nur gegen Ebola-Viren des sogenannten Zaire-Stamms. Gegen den zweiten sogenannten Sudan-Stamm gibt es weiterhin keinen wirksamen Schutz. Bis 2018 soll der Impfstoff offiziell zugelassen werden. Dann haben die Ärzte erstmals eine Möglichkeit zukünftige Ausbrüche des hochgefährlichen Virus zu kontrollieren. 2013 verbreitete sich die Krankheit in Westafrika aus. Mehr als 11.000 Menschen kamen dabei ums Leben.