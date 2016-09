Rund 4000 Jahre war dieser gigantische Meteorit unter der Erdoberfläche Argentiniens vergraben. Jetzt haben Wissenschaftler den 30 Tonnen Koloss geborgen, wie lokale Medien berichteten und dieses Handyvideo zeigen soll. Der Meteorit wurde rund 1000 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires ausgegraben, in der sogenannten Campo del Cielo Ebene, was übersetzt Feld des Himmels heißt. Dort sollen noch viele weitere Meteoriten vergraben liegen. Mit seinen 30 Tonnen könnte der gigantische Meteorit der drittgrößte der Welt sein. In Namibia wurde der bisher größte intakte gefunden. Er wiegt rund 66 Tonnen und soll vor 80.000 Jahren auf die Erde gestürzt sein.