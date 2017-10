WM-Quali gegen Nordirland für Löw wie ein Finale

Nur noch ein Punkt fehlt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für ihr Ticket nach Russland. In der WM-Qualifikation könnte das Team von Joachim Löw als Gruppenerster den Sack am Donnerstagabend zu machen. Leicht wird das nach Ansicht des Bundestrainers aber nicht. Für Löw hat das Spiel etwas von einem Finale: "Es gibt definitiv einige Gründe, warum Nordirland im Moment auf Position Nummer zwei ist, das hätte vor der Qualifikation vielleicht auch niemand so erwartet, aber sie stehen eigentlich auch zu Recht da. Sie können einige Dinge schon auch sehr, sehr richtig gut, es ist eine Mannschaft, die sehr diszipliniert spielen kann, die sieben Mal zu Null gespielt hat in dieser Qualifikation, also, das spricht schon auch Bände." Die deutsche Elf hat bis jetzt alle acht Qualifikationsspiele in der Gruppe C gewonnen. Aber auch die Nordiren können mit einer beeindruckenden Statistik punkten. In den letzten vier Jahren haben sie zu Hause kein Pflichtspiel verloren.