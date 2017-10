Zahl der Toten bei Waldbrand in Kalifornien steigt weiter

Keine Entwarnung für die Katastrophenregion in Kalifornien. Die verheerenden Waldbrände im Norden des US-Bundesstaates dauern an. Die Zahl der Toten stieg am Donnerstag auf mehr als 30 Menschen. Seit den frühen 30er Jahren hat es in Kalifornien nicht so viele Todesopfer bei einem Waldbrand gegeben. Und es könnte noch schlimmer kommen: Im Chaos der Massenevakuierungen werden Hunderte Menschen noch vermisst. Mit Leichenspürhunden sollen mögliche Opfer gefunden werden, teilte der Sherrif von Sonoma County, Rob Giordano mit. Fast 800 Quadratkilometer Land sind verbrannt. In der Region Santa Rosa hat das Feuer ganze Ortschaften ausgelöscht. Rund 8000 Feuerwehrleute kämpfen weiterhin gegen die Flammen. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Die Behörden vermuten jedoch, dass Stromleitungen, die durch heftige Winde abgerissen wurden, den Flächenbrand ausgelöst haben. In den Weinanbauregionen Napa und Sonoma mussten 25.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Der dichte Rauch sorgte selbst in San Francisco, eine Autostunde südlich, für Sichtbehinderungen.