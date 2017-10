Zahl der Toten nach Anschlag in Mogadischu steigt weiter

Nach dem verheerenden Doppelanschlag in Mogadischu ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Ärzte sprachen am Montag von mehr als 260 Todesopfern. Und die Zahl könnte noch steigen. Immer noch werden Menschen vermisst. Zudem gibt es laut Rettungskräften mehr als 200 Verletzte. Allein in diesem Krankenhaus im Stadtteil Madina wurden Dutzende Menschen behandelt, viele seien in kritischem Zustand, sagt der Klinikchef. "Was gestern passiert ist, ist unglaublich, so etwas habe ich noch nie gesehen, man kann die Toten kaum zählen. Viele Opfer sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt." Am Samstag war im Zentrum der Hauptstadt zunächst ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einer belebten Kreuzung detoniert. Dort befinden sich unter anderem Regierungsgebäude, ein Hotel und Restaurants. Zwei Stunden später explodierte eine zweite Bombe im Bezirk Madina. Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. In der Vergangenheit hatte die islamistische Al-Schabaab-Miliz zahlreiche Anschläge in Somalia verübt. Aus Protest gegen die Al-Schabaab gingen am Sonntag mehr als 2000 Menschen in Mogadischu auf die Straße. Die Wut und die Trauer sind groß. Demonstranten sprachen von einem Massaker. Präsident Mohammed Abdullahi Farmaajo hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.