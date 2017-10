Zahlreiche Tote bei Doppel-Anschlag in Mogadischu

Horrorszenen in Mogadischu. Die somalische Hauptstadt ist am Samstag von zwei Autobombenanschlägen erschüttert worden. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben. Zunächst war von mehr als 20 Toten die Rede. Am Sonntag hob die Polizei von Mogadischu die Zahl der Toten auf 85 an. Der erste Anschlag ereignete in einem belebten Viertel, in dem zahlreiche Büros der Regierung und Restaurants zu finden sind. Vor einem Hotel ging ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen in die Luft. Die Detonation war so stark, dass umliegende Häuser und Dutzende Fahrzeuge zerstört wurden. Am Anschlagsort brach Panik aus, Soldaten feuerten im Chaos wahllos umher, auch Journalisten wurden attackiert. Zwei Stunden später ging im Medina-Viertel der Stadt eine weitere Autobombe hoch. Zu den Attentaten bekannte sich zunächst niemand. Die Al-Schabaab-Miliz hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Anschläge in Somalia verübt. Ende September griffen die Islamisten mit Autobomben einen Militärstützpunkt nahe Mogadischu an. Al-Schabaab kämpft seit 2007 gegen die Regierung und für einen streng islamischen Staat.. Der Doppelanschlag von Samstag ist einer der schwersten in Somalia, seit Beginn des Aufstandes.