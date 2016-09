Auf diesem Amateurvideo ist zu sehen, wie das voll besetzte Schiff mit großer Geschwindigkeit an der Kamera vorbeifährt. Wenig später sieht man, wie das Boot unmittelbar vor dem Ufer in Schieflage gerät und untergeht. Bei dem Unglück auf dem Fluss Chao Phraya in der zentralthailändischen Provinz Ayutthaya starben am Sonntag mindestens 15 Menschen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird. Noch immer werden Passagiere des Schiffes vermisst. An Bord des Touristenbootes waren mehr als 100 muslimische Pilger aus Thailand, die ein religiöses Fest besuchen wollten. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unglück, als der Kapitän des Schiffes eine Sandbank umgehen wollte und dabei einen Pfeiler rammte. Am Montag ging die Suche nach den Vermissten weiter. "Ich glaube, es sind immer noch Leichen im Wasser", sagt dieser Polizeibeamte. "Wir suchen noch nach ihnen und werden weitermachen." Ausländer sind nach den bisherigen Erkenntnissen nicht unter den Todesopfern. Eigentlich war das Boot nach Angaben der Behörden nur für 50 Passagiere ausgelegt. Der Kapitän wurde festgenommen und wird verhört.