Bei einem Selbstmordanschlag in der Nähe des afghanischen Verteidigungsministeriums sind nach offiziellen Angaben mindestens 24 Menschen getötet worden. Darunter seien ein General und zwei ranghohe Polizeioffiziere, erklärte ein Vertreter des Ministeriums am Montag. Zuerst habe einer der Attentäter seinen Sprengsatz gezündet, sagte ein Augenzeuge. Als die Umstehenden dann den Opfern zu Hilfe geeilt seien, habe sich ein zweiter Angreifer in die Luft gesprengt. Die Zahl der Verletzten wurde zunächst mit 91 angegeben. Zu dem Anschlag in Kabul bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Sie haben ihre Angriffe seit einigen Wochen verstärkt.