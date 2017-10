Zehntausende Demonstranten haben am Rande des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester gegen den geplanten Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union demonstriert. Mit EU-Fahnen zogen sie am Sonntag durch die nordenglische Stadt und forderten, dass Premierministerin Theresa May sich um engere Beziehungen zu Europa bemühen solle. Mays Konservative halten in Manchester ihren Jahresparteitag ab. Das Treffen ist auf vier Tage angesetzt.