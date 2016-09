Wenn am Sonntag in Berlin gewählt wird, dann dürfte neben der rechtspopulistischen AfD vor allem eine Partei als Sieger dastehen: Die Linke. Denn die Partei kann sich Hoffnungen auf Zuwächse um bis zu fünf Prozentpunkte machen, und käme auf rund 15 Prozent. Wichtiger als das Ergebnis dürfte aber wahrscheinlich für die Parteistrategen eine Regierungsbeteiligung sein. Umfragen deuten darauf hin, dass nach der Wahl ein Dreierbündnis geschmiedet werden muss. In diesem Fall gilt eine rot-rot-grüne Koalition als wahrscheinlich. Ein Politikwechsel, der auch dringend nötig wäre, findet der Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer: "Also, die Arbeit der derzeitigen Koalition kann man nur mit Stillstand bewerten. Hier ist fünf Jahre lang viel Ankündigungspolitik gelaufen, das heißt, man hat gesagt, wir wollen uns um dieses kümmern, wir wollen uns um jenes kümmern, unterm Strich ist aber nichts dabei rumgekommen. Und das hat etwas damit zu tun, dass die SPD und die CDU in der Tat, glaube ich, zum einen die Realität in der Stadt falsch einschätzen, "Wir sind die Hauptstadt von Hartz IV, wir sind die Hauptstadt prekärer Beschäftigungen. Wir haben ein großes Maß an Verdrängung hier in der Stadt, weil natürlich, klar, Berlin ist eine attraktive Kapitalanlage. Hier wird viel gebaut. Eigentumswohnungen werden aber gebaut oder eben Mietwohnungen im oberen Preissegment, wo Berlinerinnen und Berliner mit einem Durchschnittseinkommen niemals einziehen werden." Über Regierungsbildung oder eine Rolle in der Opposition, darüber macht sich die FDP momentan keine Gedanken. Für die Liberalen um den Spitzenkandidaten Sebastian Czaja geht es darum nach der krachenden Niederlage 2011 jetzt wieder in das Berlin Abgeordnetenhaus einzuziehen. "Es erst mal darum, dass wir signalisieren wollen: Wir haben verstanden. Wir haben die Quittung ernst genommen, wir sind hingefallen, aber wir haben daraus jede Menge mitgenommen. Und deshalb werben wir eben um das Vertrauen und das ist für uns natürlich in aller erster Linie das Ziel, das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner wieder zurückzugewinnen." Ähnliche Sorgen haben die Grünen nicht. Sie sind längst als Dritte Kraft in der Hauptstadt etabliert. Umfragen sehen die Partei um Spitzenkandidatin Ramona Pop in der Nähe ihres Ergebnisses von 2011. Damals fuhren die Grünen 17,6 Prozent der Stimmen ein. Dementsprechend groß ist das Selbstbewusstsein. "Ja, wir stehen für einen politischen Neuanfang nach fünf Jahren großer Stillstands- und Streitkoalition, für eine andere politische Kultur hier in der Stadt, die die Probleme der Stadt auch tatsächlich anpackt, sei es bei der Mobilität, sei es beim lebenswerten und auch bezahlbaren Wohnen und vor allem bei der guten Bildung für alle, wo es an Kita-und Schulplätzen dramatisch mangelt." Das rot-rot-grüne Bündnis in Berlin wäre kein Einzelfall. In Thüringen regiert Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow als Regierungschef eines rot-rot-grünen Dreierbündnisses.