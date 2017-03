Von Ende Februar bis Anfang März findet auf Kuba über mehrere Tage in Folge das nach Angaben der Organisatoren größte internationale Zigarrenfestival der Welt statt. Mit dazu gehört ein Galadinner, eine Verkostung sowie den Besuch einer Plantage und Manufaktur. Zigarren und Tabak gehören zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Inselstaats in der Karibik. Javier Terres, Vizepräsident von Habanos Cigars mit seiner Einordnung der aktuellen Lage des Markts: "Der Tourismus ist in Kuba im vergangenen Jahr um rund 13 Prozent gestiegen. Und unsere Verkäufe in Kuba sind direkt mit dem Tourismus verbunden. Daher sind auch die Verkäufe in Kuba gewachsen. Wir glauben an diesen Markt. Und wenn der Tourismus weiter wächst, dann werden wir auch neue Rekorde beim Verkauf von Zigarren aufstellen." In der bekannten Tabakprovinz Pinar del Rio ganz im Westen der Insel, woher etwa 80 % der kubanischen Tabakproduktion stammt, konnte man auch die Trockenhäuser und die Tabakmanufaktur bestaunen. Und der Chef der Plantage Francisco Lazo ist hörbar stolz auf sein Werk: "Das ist der Grund, warum ich harte Arbeit in den Tabakanbau stecke. Um gute Ergebnisse und Profite zu erzielen. Meine Einnahmen waren in den letzten Jahren sehr gut. Ich hatte ein paar super Erntejahre in Folge. Das Wetter war hilfreich. Es gab keine Unterbrechungen." Der Export läuft. Nach Europa und in viele andere Länder der Welt. Zu den besten und bekanntesten Zigarren gehört die Montecristo sowie die Cohiba. Das alljährliche Zigarrenfestival auf Kuba wurde in diesem Jahr bereits zum 19. Mal veranstaltet.