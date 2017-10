Zu schlüpfrig für den Louvre?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Skulptur, die zum Wochenstart vor dem Pariser Centre Pompidou aufgebaut wurde, ist eindeutig zweideutig. Eigentlich wollte der niederländische Künstler Joep van Lieshout sein Werk "Domestikator" in der Nähe des Louvre präsentieren. Doch dem altehrwürdigen Museum war das Objekt offenbar zu schlüpfrig. Die Entscheidung habe ihn überrascht und enttäuscht, sagt van Lieshout. "Ich finde nicht, dass es sehr sexuell anstößig ist. Ich weiß nicht, wie es weniger explizit darstellen könnte. Es ist Teil der Arbeit und in gewisser Weise dient es als Auslöser für diese Diskussion." Der Direktor des Kunstmuseums Centre Pompidou, Bernard Blistene, kann die Aufregung um die Skulptur nicht nachvollziehen. "Obszön, pornografisch? Nun, leider finden sich Obszönität und Porno heute überall, aber sicherlich nicht in diesem Kunstwerk. Es ist amüsant und eine ganz offensichtliche Verneigung vor dem Zusammenspiel von Abstraktion und figürlicher Malerei, die in der niederländischen Kunst des 20. Jahrhunderts parallel nebeneinander existierten." Blistene will die Kunst selbst für sich sprechen lassen. Passanten, die die Installation verfolgten, wurden schon mal zum Nachdenken angeregt. "Ich kann verstehen, dass es manche Leute schockiert, denn es ist so wahr. Es zeigt so eine Brutalität, bestialisch. Aber das ist künstlerische Freiheit und ich finde nicht, dass man das zensieren sollte, auch wenn es nicht jedem gefällt." "Ich finde es überhaupt nicht schockierend. Kunst sollte offen für alles sein. Ich finde es interessant. Van Lieshout selbst will mit seinem "Domestikator" zeigen, wie der Mensch begann, Tiere als Haus- und Nutzvieh zu halten - und welche ethische Debatte daraus entstanden ist. In den letzten drei Jahren war die Skulptur bereits bei der Ruhrtriennale in Bochum zu sehen - einen Aufschrei der Empörung gab es dort nicht.