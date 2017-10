Bei einem Unfall in der russischen Region Wladimir sind am Freitag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Dort war ein Bus auf einem Bahnübergang liegengeblieben. Einige der Insassen hatten Zeugen zufolge versucht, den Bus von den Gleisen zu schieben, als der Zug kam. Der Bus wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift, bevor der Zug zum Stehen kam. In dem Bus befanden sich Usbeken, die zum Arbeiten nach Russland gekommen waren.