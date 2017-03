Bei einem Zugunglück in Chile sind am Freitag zwei Menschen getötet worden. Die Behörden haben die Aufnahmen einer Sicherheitskamera veröffentlicht, auf denen der Unfall zu sehen ist. Der Lkw-Fahrer und einer von zwei Lokführern sind demnach die Opfer. Im Zug waren zum Zeitpunkt des Unfalls keine Passagiere. Der Unfallhergang wird derzeit untersucht. Anwohner in der Nähe des Bahnüberganges in der Stadt Requinoa hatten sich schon lange über die Gefährlichkeit beklagt und dort bessere Schutzvorrichtungen gefordert.