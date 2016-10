Bei einer ungenehmigten Demonstration vor dem Flüchtlingslager in Calais ist es am Samstag zu Krawallen gekommen. Die französische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen etwa 50 Demonstranten und 200 Flüchtlinge ein, die ihrerseits mit Steinen warfen. Einer der Teilnehmer äußerte sich frustriert über die Politik im Zusammenhang mit dem Flüchtlingscamp am Ärmelkanal: "Öffnet die Grenze. Lasst sie nach England. Das wäre die politische Lösung. In Frankreich gibt's keine politische Lösung. Es geht um Kapitalismus, der auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird. Auf dem Rücken von Migranten und der Gesellschaft." Die Sicherheitskräfte hatten etwa 150 Demonstranten an einer Straßensperre fast 50 Kilometer vor dem als "Dschungel" bekannten Lager an der Weiterreise gehindert. Polizeisprecher Vincent Berton am Samstag in Calais: "Es handelt sich um eine Demonstration, die von der Polizei in Pas-de-Calais nicht genehmigt worden war. Denn sie stellt eine schwere Störung der öffentlichen Ordnung dar. Daher haben wir die Demonstranten am Eingang des Lagers aufgehalten. Es waren etwa 300 Personen da. Davon waren 150 Migranten und 150 links-extreme Aktivisten, die Steine auf die Polizei geworfen haben. Wir haben ziemlich heftige Aggressionen mit großen Steinen ertragen müssen, wie Sie hier sehen können." In dem Camp leben bis zu 10.000 Migranten unter schwierigen Bedingungen. Sie hoffen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Doch Präsident Francois Hollande will das Lager bis zum Winter schließen.