Zutaten für eine Milliarde Ecstasy-Pillen

Der niederländischen Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. Am Donnerstag stießen sie in der Nähe der belgischen Grenze auf verschiedene Chemikalien, mit denen offenbar Ectasy hergestellt werden sollte. Sie befanden sich in einem Lkw, der bereits längere Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in Rilland abgestellt war. Die Ladung habe einen Wert von mehreren hunderttausend Euro und sei ausreichend für die Herstellung von einer Milliarde Pillen, so die Ermittler. Die hätten auf der Straße einen Wert von fünf bis zehn Milliarden Euro. Die Polizei versucht nun festzustellen, auf wen der Lkw zugelassen war. Die Niederlande gelten als einer der größten Produzenten von Ecstasy.