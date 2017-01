Trauer um die Opfer des Anschlags in der Türkei. Ein Mann hatte in der Silvesternacht in einem Nachtclub in Istanbul auf Gäste geschossen und mindestens 39 Menschen getötet. Wie am Montag bekannt wurde, sind offenbar auch Deutsche Opfer des Anschlags geworden. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer. "Wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen. Das heißt, hier ihren festen Wohnsitz hatten. Einer von beiden ist sicher, ein deutscher und ein türkischer Staatsangehöriger. Bei dem anderen gehen wir zurzeit davon aus, dass es nur türkischer Staatsangehöriger ist." Beide Opfer sollen aus Bayern kommen. Darüber hinaus wurden Schäfer zufolge bei dem Anschlag drei deutsche Staatsangehörige verletzt. Sie würden im Krankenhaus behandelt und seien nicht in Lebensgefahr. Unterdessen hat sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat zu dem Anschlag bekannt. Die Tat sei von einem, Zitat: "heldenhaften Soldaten des Kalifates" begangen worden, erklärte die Gruppe am Montag. Der Täter konnte flüchten. Zeugen zufolge rief er "Allahu Akbar" (Allah ist groß). Die Türkei wird immer wieder von islamistischen Anschlägen erschüttert. Die türkische Armee teilte am Montag mit, Stellungen der Extremistenmiliz IS in Syrien angegriffen zu haben. Dabei sollen 22 Aufständische getötet worden sein. An dem Einsatz seien Kampfflugzeuge und Artillerie beteiligt gewesen.