In der Nacht zum Sonntag hat sich auf dem Main-Donau-Kanal bei Erlangen ein schweres Schiffsunglück ereignet. Zwei Personen wurden tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte war gegen 01:30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Hotelschiff mit einer Brücke im Ortsteil Frauenaurach kollidiert. Das Personenschiff befand sich auf dem Weg von Erlangen nach Budapest. Der Führerstand des Schiffes wurde durch die Kollision vollständig zerdrückt. Zwei Besatzungsmitglieder konnten nur noch tot geborgen werden. Die Erlanger Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen. Stefan Wagner, stellvertretender Zugführer des THW. "Die insgesamt 180 Menschen an Bord wurden zum Teil mithilfe eines Behelfssteges, den wir bis zum Schiff geschlagen haben, evakuiert. Und jetzt in der Folge ist unsere Aufgabe noch das Schiff soweit herzurichten, dass die Möglichkeit besteht, dass er wieder unter Brücken durchpasst. Momentan ist das eben nicht der Fall." Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden durch Notfallseelsorger betreut. Eine Unterbringung der Betroffenen wurde ebenfalls organisiert. Der Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal ist im Bereich Erlangen für unbestimmte Zeit gesperrt