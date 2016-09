Bei einem Doppel-Selbstmordanschlag im Bereich eines Bagdader Einkaufszentrums sind nach Polizeiinformationen zahlreiche Menschen getötet worden. Dutzende seien zudem verletzt worden, als die Sprengsätze am Freitag vor dem Eingang zur Nakheel Mall und auf einem Parkplatz explodiert seien. Die radikalislamische IS-Miliz reklamierte den Anschlag für sich. Die zwei Attentäter hätten eine Versammlung von Schiiten ins Visier genommen. Seit 2014 musste der IS auch im Irak viele Rückschläge einstecken. Anschläge wie dieser zeigen aber, dass die Miliz nach wie vor in der Lage ist, auch außerhalb des von ihr kontrollierten Gebiets zuzuschlagen.