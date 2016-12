Ein zwölfjähriger Deutsch-Iraker hat offenbar versucht, zwei Anschläge im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen zu verüben: Ein Anschlagsziel soll auch der Weihnachtsmarkt gewesen sein. Am 5. Dezember habe der Junge in einem Gebüsch einen Rucksack abgestellt, in dem sich ein Konservenglas mit einem entzündlichen Pulver befunden habe, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt von Frankenthal, Hubert Ströber, am Freitag. Von außen sei der Behälter mit Klebeband umwickelt und mit Nägeln präpariert gewesen. Zu dem geplanten Attentat habe es einen "Hinweisgeber" gegeben, so dass der Rucksack entdeckt wurde. Herausgestellt habe sich dann, dass der in Ludwigshafen geborene Junge schon am 26. November versucht habe, einen Nagelbombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt zu verüben. Da der Minderjährige strafunmündig ist, sei von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen worden, sagte Ströber. Das Jugendamt sei informiert und kümmere sich um das Kind. Möglicherweise sei der Junge bei seiner Tat beeinflusst worden, hieß es. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte, dass Ermittlungen wegen des Fundes einer Nagelbombe in Ludwigshafen aufgenommen worden seien. Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Auch eine Pressekonferenz mit der Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Eva Lohse brachte keine weiteren Erkenntnisse: "Der 12-jährige, dem vorgeworfen wird, einen Bombenanschlag in Ludwigshafen geplant zu haben, befindet sich an einem sicheren Ort. Deswegen geht von ihm aktuell auch keine Gefahr aus." "Focus" berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Junge sei "stark religiös radikalisiert" und womöglich von einem "unbekannten Mitglied" der Extremistenmiliz Islamischer Staat angestiftet oder angeleitet worden. "Ist das die neue Art solche Katastrophen herbeizuführen? Mit Minderjährigen? Das ist eine Schande." "Das kann überall passieren. Von daher, gleiches Risiko überall. Von daher muss man weiter trinken, nicht? Die Ermittlungen liegen jetzt beim Generalbundesanwalt. Die Bundesregierung sprach von einer Meldung, die jeden aufschrecken lasse.