Mit diesem Kicker ist Gina-Lisa Lohfink zusammen

1. Inzwischen sind große Teile ihres Körpers tätowiert, doch ihr erstes Tattoo war ein Zeichen der Liebe. Als 2012 ihre Oma, bei der sie nach der Trennung ihrer Eltern aufgewachsen ist, im Sterben liegt, lässt sie sich deren Namen stechen.

2.Vor sieben Jahren versuchte sich Gina-Lisa Lohfink als Videospielheldin. In „Gina-Lisa Powershopping“ müssen die Spieler Outfits für verschiedene Events kaufen – und zwischen den Läden Frauengruppen meiden. Denn die sind neidisch und kosten Image-Punkte.

3. Gewonnen hat sie zwar nicht, aber ihr Aufruf „Zack, die Bohne!“ machte sie in Germany’s Next Topmodel. Bis heute kann man Tops mit dem Spruch online kaufen.

4. Ihre zwei jüngeren Halbschwestern Angelina, 24, und Lorraine Meyer, 23, dürfen das Model nicht nur regelmäßig zu Veranstaltungen begleiten. Lohfink unterstützt beide auch stark finanziell bei ihrem Studium.

5. Die 30-Jährige lebt zusammen mit ihrer Mutter Petra Meyer, 56, und ihren beiden Halbschwestern in einem kleinen Einfamilienhaus in Hainburg in der Nähe von Offenbach. Ebenfalls besonders: In dieser Art Patchwork-Familie übernimmt Lohfink die Rolle der Hauptverdienerin.

6. Im Dezember bestätigt Lohfink, dass sie einen Freund hat: Emir Kücükakgül stammt wie sie aus Hessen und ist Fußballer. Nach einem Abstecher in die rumänische erste Liga und die türkische zweite Liga ist der 22-Jährige derzeit aber bei keinem Verein unter Vertrag.

7. Wer Gina-Lisa Lohfink ganz genau anschaut, erkennt: Das Model hat zwei Augenfarben: rechts Blau und links Grün. Diese sehr seltene Iris-Heterochromie hat aber keinen negativen Einfluss auf ihre Sehkraft.

8. Vor fünf Jahren hatte Lohfink den Plan, sich von dem selbst adoptierten Prinz Frédéric von Anhalt adoptieren zu lassen, um als Prinzessin Geld zu verdienen. Die beiden konnten sich aber nicht einigen.

9. Die 30-Jährige darf Energy-Drinks und Kaffee nur in geringen Mengen trinken, sonst bekommt sie Herzrasen. Der Grund: Sie leidet seit ihrer Kindheit an zwei Herzfehlern. Aus diesem Grund muss sie sich auch am besten jede Woche zur Sicherheit von einem Arzt untersuchen lassen.

10. Ihr Einstieg ins Showgeschäft sind Misswahlen. 2005 wird sie „Miss Frankfurt“. Bei „Germany’s Next Topmodel“ reicht es 2008 allerdings nur für den zwölften Platz. Später lässt sich Gina- Lisa Lohfink die Brüste vergrößern.