Dieser Mann hatte eine super Idee. Er verwandelt eine Ikea-Tasche in einen Rucksack! Super leicht und super widerstandsfähig. Das Konzept überzeugt. Inzwischen verkauft er die Rucksäcke aus Ikea-Taschen auf Ebay. Aber warum nicht einmal selbst ausprobieren? Mit etwas Geschick bekommt man so einen Rucksack bestimmt auch hin. Eine Nähmaschine braucht man dafür allerdings schon. Aber dafür kann man dann auch seine eigenen Ideen einfließen lassen und einen solchen Rucksack aus Ikea-Taschen ganz nach seinem Geschmack gestalten. Nur bei der Farbgestaltung ist man auf das typische Ikea-Blau festgelegt. Aber wer das verschmerzen kann, hat bestimmt lange Freude an seinem Rucksack aus einer Ikea-Tasche.