Das ist Cheddar in seiner leckersten Form!

Rezept für Cheddarbällchen:





Zutaten



Für die Bällchen:



450g geriebener Cheddar Käse

200g Frischkäse

50g Crème Fraîche

1/2 -1 gehackte Frühlingszwiebel

3 Stiele Dill, gehackt

1 Knoblauchzehe, gepresst

Saft 1/2 Zitrone



Für die Panade:



3 Eier

150g Salzcracker

nach Belieben: Zitronenspalten





Arbeitszeit: 30 Minuten

Kochzeit: 10-12 Minuten

Portionen: ca. 35-40

Schwierigkeitsgrad: mittel





1) Die Cracker in einen Ziplockbeutel füllen und mit einem Nudelholz fein zerbröseln. Anschließend in eine Schüssel umfüllen. In einer weiteren Schüssel 3 Eier verquirlen. Die restlichen Zutaten in einer dritten Schüssel gut vermengen. Eine Walnussgroße Menge der Käsemasse zu einer Kugel rollen, diese dann erst in den Crackern wälzen, dann ins Ei tunken und erneut mit Crackerbröseln bedecken. Alle Bällchen zur Seite legen und anschließend in heißem Öl maximal 30-40 Sekunden frittieren, bis sie goldgelb sind. Mit einer Schöpfkelle die Bällchen aus dem Topf heben und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Nach Belieben mit Zitronenspalten servieren und noch warm genießen.