Da kommt man schon beim Zusehen ins Schwitzen. Schauspieler Chris Hemsworth trainiert für eine Rolle. Zusammen mit Trainer Luke Zocchi stählt der Australier seinen Körper. Und das aus gutem Grund. Der ehemalige „Sexiest Man Alive“ schlüpft 2017 zum sechsten Mal in die Rolle des Superhelden Thor. Auf Instagram gewährt Hemsworth seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Training. Der Schauspieler und sein Trainer treffen sich fünf bis sechs Mal pro Woche und sorgen dafür, dass sich die proteinhaltige Ernährung des Stars in Muskelmasse verwandelt. Gut zu wissen, dass selbst Superhelden für ihre Körper arbeiten müssen.