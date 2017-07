Kein Wasserpark hält Weiße Haie - und das ist der Grund

Weiße Haie sind die größten Raubtiere des Ozeans. Sie sind schnell, werden bis zu sieben Meter lang und können sehr gefährlich sein. Eigentlich gehören sie in die freie Wildbahn, doch geben die Menschen den Traum davon, sie irgendwann einmal in einem Aquarium zu halten, nicht auf.

Wenn Ihr in einen Wasserpark gehen solltet, werdet Ihr schnell merken: Es gibt dort verschiedene Haiarten, aber den Weißen Hai gibt es dort nie. Das Tier steht auf der Liste der bedrohten Tierarten, doch die Seltenheit ist nicht der Grund. Tatsächlich ist es verdammt schwierig, einen Weißen Hai aus dem Meer zu holen, ohne ihn zu verletzten, und ihn in Gefangenschaft am Leben zu halten. Schon viele Male ist der Versuch verschiedener Wasserparks gescheitert, den Weißen Hai zu präsentieren. Traurigerweise starben die meisten Tiere schon nach wenigen Tagen In der Bay of Monterey im US-Bundesstaat Kalifornien hat es geklappt. Dort lebte ein junger Weißer Hai für sechs Monate in einem überdimensionalen Aquarium. Solange sie klein sind, ernähren sie sich noch nicht von Säugetieren und sind viel einfacher zu füttern. Sie haben dann noch genug Platz zum Schwimmen, obwohl sie große Wanderfische sind. Nachdem der junge Hai anfing, andere Haie in seinem Umfeld zu fressen, musste der Wasserpark ihn wieder freilassen.