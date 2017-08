Richard Gere gibt der Geltungssucht ein menschliches Gesicht

Norman Oppenheimer ist ein Möchtegern-Geschäftsmann in New York. Durch Glück erhält er Zugang zu den Kreisen der Mächtigen und Politikern. Von dort spinnt er Geschäfte, die in einer möglichen internationalen Katastrophe münden. In der Drama-Komödie "Norman" spielt Richard Gere diesen geltungsbedürftigen Träumer.