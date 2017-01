Erkennen Sie in diesem Bild den nackten Mann? Gutsy Austin Howell klettert an einer Felswand des Shortoff Mountains in Linville Gorge, North Carolina. Der Mann aus Atlanta schafft die sogenannte Dopey Duck-Route völlig ungesichert - und völlig nackt. Einzig eine Mütze bedeckt seinen Kopf. „Hey, willst du etwas Witziges sehen?“, sagte Howell zu seinem Freund und kletterte los. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute das Klettern viel zu ernst nehmen. Also wollte ich etwas Kurzes, Sinnfreies und Lustiges machen“, so der 29-Jährige zu seinen etwas fragwürdigen Motiven. Doch es geht alles gut: Er schafft die über 106 Meter hohe Felswand problemlos.