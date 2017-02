Der kleinste Fuchs hat sehr große Ohren: Im Taronga Zoo von Sydney in Australien wurde jetzt dieser Fennek präsentiert, auch Wüstenfuchs genannt. Dieser Fuchs aus der Art der kleinsten aller Wildhunde ist gerade einmal zwei Monate alt und hat außergewöhnlich große Ohren. Noch hat der kleine Fuchs keinen Namen, was auch daran liegt, dass sein Geschlecht noch nicht bestimmt wurde. Die Ohren der Wüstenfüchse können bis zu 15 cm lang werden. Sie dienen ihnen für ihre Wärmeregulation. In freier Wildbahn leben die Fenneks vor allem in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel und in Asien.